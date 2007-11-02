Рейдери взялися за вузи?

Заяви пролунали на зборах трудового колективу Української інженерно-педагогічної академії, які були скликані у зв’язку з подіями, що відбуваються останніми днями у цьому вузі.

Члени трудового колективу УІПА заявили, що сьогодні на вуз здійснюється рейдерська атака, мета якої – усунути нинішнього ректора Олену КОВАЛЕНКО, яка користується підтримкою колективу вузу, поставити на її місце іншу людину, в чиїхось корисливих інтересах розвалити академію, відібрати землю та захопити її корпуси, які є історичною та архітектурною цінністю.

На думку учасників зборів, обрано зручний момент, коли в ректора О.КОВАЛЕНКО 1 листопада закінчився контракт з Міністерством освіти і науки України, після чого вона написала на ім’я міністра заяву з проханням прийняти її на роботу на посаду тимчасово виконуючого обов’язки ректора до проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.

При цьому голова профспілкового комітету Геннадій ЗЕЛЕНІН наголосив, що О.КОВАЛЕНКО ще 12 вересня цього року пройшла експертну кадрову комісію Міністерства освяти і науки, яка прийняла рішення рекомендувати її на посаду в.о. ректора до проходження конкурсу, але наказу щодо призначення чомусь так і не з’явилося.

Г.ЗЄЛЄНІН повідомив, що 29 жовтня в академії раптово розпочалася міністерська перевірка з метою вивчити діяльність ректора за 5 років. Колектив академії вважає, що перевірка носить характер замовлення, оскільки вона розпочалася в останні дні перебування О.КОВАЛЕНКО на посаді ректора, триває після її звільнення. Особливу упередженість і заповзятливість цієї комісії відмічають всі підрозділи, які перевіряються: у найкоротші терміни вимагається величезна кількість інформації, лунає велика кількість зауважень до роботи служб без посилання на нормативні акти, а також відчувається помітне викривлення інформації. Учасники зборів вважають, що все це робиться з метою визнати роботу академії і її ректора незадовільною з відповідними наслідками.

На думку членів трудового колективу, результати перевірки і висновки буде підписувати інша людина, яка не володіє всією інформацією і не може оцінити об’єктивність цієї перевірки. При цьому Г.ЗЄЛЄНІН відмітив, що протягом 5 років під керівництвом О.КОВАЛЕНКО вуз пережив велику кількість різних перевірок, але жодних претензій до діяльності ректора не було.

Голова профкому наголосив, що трудовий колектив академії підтримує кандидатуру О.КОВАЛЕНКО на посаду ректора УІПА і домагатиметься пояснень від Міністерства освіти і науки про причини відмови у призначені її на посаду в.о. ректора.

На зборах пролунала заява, що трудовий колектив УІПА виступає проти приходу на посаду ректора людини зі сторони, якій чужі інтереси вузу, і буде боротися за свого ректора.

Трудовий колектив звернувся до Президента Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням взяти ситуацію в УІПА під свій контроль, а також запрошує міністра освіти і науки Станіслава НІКОЛАЄНКА відвідати академію і розібратися у всьому.

Трудовий колектив УІПА також просить Міністерство освіти і науки виконати положення Закону України «Про вищу освіту», оголосити конкурс на заміщення вакантної посади ректора УІПА, чесно і відкрито провести його в оптимальні терміни, в межах правового поля.