Кокс і Кваснєвський прибули на зустріч із Тимошенко

Харків. 5 лютого. УНІАН. Сьогодні до Харкова на зустріч з екс-прем’єр-міністром України Юлією Т.имошенко прибули спостерігачі від Європейського парламенту в Україні екс-президент Польщі Александр Кваснєвський та екс-президент Європарламенту Пет Кокс.

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.45 на територію Центальної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де перебуває ув’язнена, заїхав у супроводі автомобіля ДАІ кортеж з чотирьох автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, місія П.Кокса та А.Кваснєвського працює з червня 2012 року. Вона відстежує ситуацію щодо справ Ю.Тимошенко та інших представників української опозиції і колишніх урядовців.

Учора П.Кокс та А.Квасневський відвідували в Менській виправній колонії екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

