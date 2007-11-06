Таксист зґвалтував та задушив свою пасажирку

26 жовтня поточного року до Комінтернівського райвідділу міліції звернулась мешканка району, яка повідомила про зникнення своєї 20-річної доньки. Стурбована мати розповіла, що дві доби тому її дочка вранці пішла на роботу і досі не повернулась.

Як повідомили у ЦЗГ ГУМВС України в Харківській області, працівники Комінтернівського РВ одразу почали пошуки зниклої дівчини. В ході проведення оперативно-розшукових заходів міліціонери з’ясували, що в той день, коли дівчина зникла, її бачили біля супермаркету «Таргет», де вона сідала в автомобіль. Правоохоронці відпрацювали зв’язки та спосіб життя зниклої, після чого стало зрозуміло, що піти з дому та не повідомити про це батьків дівчина не могла. ЇЇ близькі були майже впевнені, що з донькою сталося щось жахливе…

У той же час тривали пошуки невідомого водія та авто, в яке сіла зникла дівчина. Вже на п’яту добу розшукових заходів правоохоронцями було встановлено водія автомобіля Daewoo Sens, мешканця Зміївського району, який орендував машину та використовував її у якості таксі. В ході роботи з підозрюваним правоохоронцями було встановлено його причетність до скоєння тяжкого злочину, сам водій таксі в подробицях розповів усі обставини події.

Так 24 жовтня поточного року 21-річний водій знаходився поблизу супермаркету «Таргет». Близько 23 години до нього підійшла потерпіла та запропонувала йому повозити її по місту. За це дівчина пообіцяла 400 гривень, з яких 200 вона віддала одразу ж як сіла в машину. Водій погодився, адже це чималі гроші. Після того, як чоловік звозив дівчину до аеропорту, супермаркету «Епіцентр», та фабрики «Філіп-моріс», він несподівано змінив маршрут – виїхав на окружну дорогу та звернув в посадку. Там водій, не виходячи з таксі, зґвалтував свою пасажирку. А коли дівчина вибігла з машини, схопив шнур від автомобільного магнітофону, наздогнав її та задушив. Після скоєння вбивства зловмисник заховав труп під сміття, забрав особисті речі дівчини та зник. Одразу після допиту підозрюваного правоохоронці виїхали на місце злочину, де і знайшли труп зниклої дівчини зі слідами механічної асфіксії на шиї.

Наразі слідчим відділом Комінтернівського райвідділу порушено кримінальну справу за ст. 115 ч.2 Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримано у порядку ст. 115 Кримінально процесуального кодексу України. Ведеться слідство.