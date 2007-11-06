24 листопада все зупиниться на одну хвилину

24 листопада о 16.00 Харків застигне в хвилині мовчання

На виконання Указу Президента України «Про відзначення у 2007 році Дня пам`яті жертв голодоморів» та у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років міський голова Михайло Добкін видав відповідне розпорядження. Згідно з цим документом, Харків вшанує пам`ять загиблих 24 листопада 2007 року о 16.00 годині хвилиною мовчання, зупинивши на цей час роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності територіальної громади м.Харкова (крім підприємств, де це не допускається за технологією виробництва).

24 листопада 2007 року будуть приспущені Державний Прапор України та Прапор територіальної громади м.Харкова.

Також о 16.00 24 листопада повинен зупинитися рух громадського та приватного транспорту в м.Харкові з подаванням відповідних звукових сигналів.