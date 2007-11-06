Аваков створює сайт про голодомор 1932-33 рр.
17:57, 06 листопада 2007Харьків
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Публікація губернатором на блозі "Української правди" архівних документів про Голодомор 1932-33 рр. "викликала небачену за активністю та запеклу за формою дискусію"...
Голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков ініціює створення інтернет-порталу, присвяченого Голодомору 1932-33 рр. в Харківській області.
Про це повідомляється на персональному сайті А.Авакова.
Як сказано в повідомленні, публікація губернатором на блозі "Української правди" архівних документів про Голодомор 1932-33 рр. "викликала небачену за активністю та запеклу за формою дискусію". А.Аваков підкреслив, що "опублікувати архівні документи його примусила позиція деяких політиків-маргіналів, озвучена в програмі "Свобода з Савіком Шустером".
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