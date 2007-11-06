Суд оголосив перерву у справі ”Кернес проти Картавих”

У попередньому судовому засіданні за позовом секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса до депутата міськради, полковника міліції Вячеслава Картавих оголошена перерва до 14.30 30 листопада.

Як повідомив 6 листопада в ході засідання суддя Київського районного суду Харкова Геннадій Зуб, таке рішення ухвалене у зв`язку з тим, що на засідання не з`явився ані відповідач, ані його представники, а також більшість представників третіх осіб.