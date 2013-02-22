ПриватБанк розмістив 5-річні євробонди на $175 млн

15:28, 22 лютого 2013
Харьків
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З дохідністю 10,875%

Харків. 22 лютого. УНІАН. Найбільший за розміром активів в Україні «ПриватБанк» здійснив розміщення п`ятирічних євробондів на 175 млн. дол. з дохідністю 10,875% річних, повідомив УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Андрій Терещенко, директор Харківського управління ПриватБанку. Фото Володимира Кравченка. 7.02.2013

Організаторами випуску, про плани якого банк повідомив світову фінансову спільноту на початку поточного тижня, стали Credit Suisse, JP Morgan і UBS.

Здійснивши це розміщення, «ПриватБанк» став другим з початку року українським банком, що вийшов на міжнародні ринки капіталу.

У січні державний «Укрексімбанк», першим з українських позичальників розмістив новий випуск п`ятирічних євробондів на суму 500 млн. дол. з купоном 8,75% річних.

Минулого тижня «ПриватБанк» повідомив про плани у 2013 році збільшити прибуток на 30% - до 2 млрд грн.

За інформацією прес-служби, банк у поточному році також планує наростити активи на 10-15% і збільшити кількість транзакцій на 30-40% (на сьогодні середня кількість транзакцій у банку становить 2,1-2,5 млн. за добу). У планах банку відкриття більш як 200 нових відділень в Україні і понад 50 - за кордоном, а також встановлення 5 600 нових терміналів самообслуговування, внаслідок чого мережа таких міні-банків збільшиться до 12 тисяч.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов`язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World`s Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнано найкращим українським банком і одним з найкращих банків світу.

На знімку: директор Харківського головного регіонального управління «Приватбанку» Андрій Терещенко під час презентації послуг нового формату в банківському офісі №29 у Харкові по вулиці Полтавський шлях, 47/49.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА

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