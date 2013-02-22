ПриватБанк розмістив 5-річні євробонди на $175 млн

Харків. 22 лютого. УНІАН. Найбільший за розміром активів в Україні «ПриватБанк» здійснив розміщення п`ятирічних євробондів на 175 млн. дол. з дохідністю 10,875% річних, повідомив УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Організаторами випуску, про плани якого банк повідомив світову фінансову спільноту на початку поточного тижня, стали Credit Suisse, JP Morgan і UBS.

Здійснивши це розміщення, «ПриватБанк» став другим з початку року українським банком, що вийшов на міжнародні ринки капіталу.

У січні державний «Укрексімбанк», першим з українських позичальників розмістив новий випуск п`ятирічних євробондів на суму 500 млн. дол. з купоном 8,75% річних.

Минулого тижня «ПриватБанк» повідомив про плани у 2013 році збільшити прибуток на 30% - до 2 млрд грн.

За інформацією прес-служби, банк у поточному році також планує наростити активи на 10-15% і збільшити кількість транзакцій на 30-40% (на сьогодні середня кількість транзакцій у банку становить 2,1-2,5 млн. за добу). У планах банку відкриття більш як 200 нових відділень в Україні і понад 50 - за кордоном, а також встановлення 5 600 нових терміналів самообслуговування, внаслідок чого мережа таких міні-банків збільшиться до 12 тисяч.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов`язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн. У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Згідно зі щорічним рейтингом World`s Best Banks 2012 британського фінансового журналу The Banker, «ПриватБанк» визнано найкращим українським банком і одним з найкращих банків світу.

На знімку: директор Харківського головного регіонального управління «Приватбанку» Андрій Терещенко під час презентації послуг нового формату в банківському офісі №29 у Харкові по вулиці Полтавський шлях, 47/49.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА