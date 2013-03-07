Затримано одного з підозрюваних у вбивстві судді Трофимова

Харків. 7 березня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявляє, що харківського суддю Володимира Трофимова, швидше за все, вбили через колекцію.

Про це міністр сказав під час гарячої телефонної лінії в газеті «Факти».

«Зараз у слідства залишилася практично одна версія: суддю вбили через його досить різнобічну колекцію. Трофимов збирав порцеляну, старовинні монети, ордени та медалі», - сказав В.Захарченко.

За його словами, спочатку було ще кілька версій щодо мотивів вбивства. Зокрема, припускали, що злочин міг бути пов`язаний з професійною діяльністю судді, оскільки його було вчинено 15 грудня, в день працівників суду. Крім того, за словами міністра, розглядався і варіант ритуального вбивства, з сектантських мотивів.

«Але тепер коло осіб, які, можливо, причетні до злочину, звузилося. Це кілька осіб. Повідомлення про підозру їм поки що не вручили, але одного жителя Донецької області вже затримано», - сказав В.Захарченко.

Причиною того, що злочинці відрізали убитим голови і забрали з собою, слідство вважає бажання приховати, яку зброю використовували вбивці.

«За результатами експертиз, на одязі жертв і в приміщенні знайдено сліди пороху. Швидше за все, суддю і членів його сім`ї убили пострілами в голову. Дослідивши кулі, можна було б встановити, з чого стріляли, особливо якщо зброя вже десь «засвітилася». Застерігаю відразу: експерти вважають, що злочинці стріляли не з табельної зброї», - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року в Харкові невідомі убили суддю районного суду Фрунзе Харкова Володимира Трофимова і трьох членів його сім`ї.

За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Було вбито: 58-річного В.Трофимова, його 59-річну дружину, їхнього 30-річного сина та 29-річну цивільну дружину сина. Вбивці забрали з місця злочину відсічені голови убитих.

5 лютого в Харкові відбувся похорон В.Трофимова та членів його родини.