Погода на 8 Березня

Харків. 7 березня. УНІАН. Завтра в Україні очікуються дощі, у північній половині дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, вдень на Закарпатті місцями сильний дощ, лише вночі на півдні і сході без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах північних та західних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний (на півдні південно-західний), 7-12 м/с.

Температура к південній частині та на Закарпатті вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°; на решті території протягом доби 0-5° тепла, в північних, Волинській та Рівненській областях від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві та області у п’ятницю часом опади переважно у вигляді мокрого снігу, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області протягом доби від 4° морозу до 1° тепла, у Києві протягом доби близько 0°.