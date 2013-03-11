Харківська біатлоністка виборола звання чемпіонки України

Харків. 11 березня. УНІАН. Харківська спортсменка Ольга Абрамова «золото» на чемпіонаті України з біатлону, який 10 березня стартував у Львівської області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент у справах сім`ї, молоді та спорту, першу золоту медаль представниця харківської команди виборола у перший день змагань.

На дистанції в 15 кілометрів Ольга фінішувала першою з часом 50:56,7 і більше ніж на хвилину випередила найближчу суперницю - Анастасію Меркушину з Тернополя. Третьою прийшла представниця Сумської області Наталя Тихонова.