Ганна Ушеніна програла у виступі за збірну України

Харків. 11 березня. УНІАН. Жіноча збірна України з шахів виграла матч передостаннього туру командного чемпіонату світу у збірної США - 2,5:1,5 очка, і за тур до фінішу світової першості випереджає найближчих конкуренток з Китаю на два бали.

Як передає офіційний сайт змагань, єдиною, що програла сьогодні, у складі української команди несподівано стала чинна чемпіонка світу в одиночному розряді Ганна Ушеніна.

Також пів-очка втратила Марія Музичук, що звела свою партію внічию. А ось Катерина Лагно і Наталія Жукова принесли команді два переможні бали.

В інших матчах дня збірна Росії з таким самим рахунком обіграла шахісток з Індії, а команда Казахстану – збірну Франції. Також перемоги сьогодні святкували збірні Грузії (3:1 у Румунії) і Китаю, шахістки якої насухо переграли команду Туреччини – 4:0.

Таким чином, перед останнім туром змагань у збірної України 15 командних очок, у китаянок – 13, росіянок – 12 і грузинок – 10. Згідно з регламентом змагань, при рівності командних очок основним додатковим показником є кількість балів, набраних шахістками індивідуально. На даний момент шахістки збірної України загальними зусиллями набрали 22,5 бала, тоді як у китаянок 23 очки. Таким чином, збірній України, щоб не втратити лідерство і титул чемпіона світу, в останньому турі необхідно, як мінімум, зіграти внічию з росіянками. Якщо ж українки програють, велика вірогідність того, що збірна Китаю виграє свій матч у команди Індії і посяде перше місце.

Як повідомляв УНІАН, командний чемпіонат світу з шахів серед жінок завершиться 12 березня.