В Росії Шевченка прирівняли до Гітлера

Москва. 13 березня. УНІАН. Українці Оренбуржжя звинуватили в ксенофобії та розпалюванні міжнаціональної ворожнечі авторів відеосюжету «Відкрився Шевченківський березень» у програмі «Вісті. Події тижня» на державному каналі «Оренбург», де поета порівняли з Гітлером.

Про це йдеться в листі Оренбурзької обласної громадської української культурно-просвітницької організації ім. Т.Г.Шевченка губернатору Оренбурзької області Юрію Бергу, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«На одностайну думку української громадськості Оренбурзької області та членів її національно-культурних організацій, цей відеоролик був витриманий у ксенофобському ключі, очорнив життя і творчість основоположника національної літератури й письмової мови Тараса Григоровича Шевченка, розпалював антиукраїнські настрої», йдеться в листі.

Підкреслюється, що на основі тенденційно підібраних фактів, вирваних із контексту інтерв`ю та прямої брехні автори створили враження про русофобський характер творчості Т.Шевченка, «сприятливі» умови його 10-річного засилання в Оренбурзькому краї, який він нібито невдячно проігнорував у своїх творах.

«Все це мало підвести глядача до озвученого висновку про непотрібність проведення в Оренбурзькій області Фестивалю української культури «Шевченківський березень», організовуваного вже в 37-й раз», вважають місцеві українці.

В організації зазначають, що Т.Шевченко в своїх гострих, полемічних віршах виступав не проти братнього російського народу, а викривав насильство й свавілля самодержавної монархії по відношенню до своїх співвітчизників.

«Примітно, що дві третини його творчості написано російською мовою, причому не лише вся проза, але навіть особистий щоденник, в якому він висловлював свої сокровенні думки…», йдеться в листі.

Місцева громада нагадує, що оренбурзьким сторінкам у творчості Т.Шевченка присвячено сотні наукових робіт, «тому їх заперечення демонструє вражаюче невігластво авторів репортажу».

«З урахуванням сказаного, ми вважаємо, що подібний репортаж ображає почуття тисячі українців у Оренбурзькій області й мільйонів у Росії, спрямований на порушення міжнаціональної злагоди в регіоні й підрив добросусідських міжнародних відносин Росії та України», йдеться в заяві.

Крім того, цей сюжет йде в розріз із указом Президента Російської Федерації «Про Стратегію державної національної політики» і з зовнішньополітичною лінією глави держави, «спрямованою на зміцнення інтеграції пострадянського простору, зокрема на залучення України до складу Митного союзу».

У громаді також нагадали, що 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка в 2014 році відзначатиметься спільно Україною та Росією.

Зазначається також, що при цьому на проведення «Шевченківського березня» з обласного бюджету не виділено жодного рубля, «тож ініціатива заборони заходу, організованого на кошти української громадськості, виглядає досить дивно».

«У зв`язку з цим просимо Вас дати публічну оцінку цьому сюжету та його авторам, а також прибрати відповідний відеоролик із сайту ДТРК «Оренбург» як такий, що порушує традиційні для регіону міжнаціональний мир і злагоду. Ми залишаємо за собою право направити його в Раду з міжнаціональних відносин при Президенті Російської Федерації й в органи прокуратури для суспільної та правової експертизи», йдеться в зверненні українців Оренбуржжя.

Як відомо, 10 березня російський телеканал «Оренбург» показав сюжет, в якому порівняв українського поета Т.Шевченка з Гітлером.