Харківську міліцію очолить Олег Демченко

Харків. 13 березня. УНІАН. Харківську обласну міліцію очолить Олег Демченко, який до цього керував Управлінням МВС України в Сумській області, повідомили УНІАН у прес-службі Сумського облуправління міліції.

У структурах МВС підтвердили, що генерал-майор міліції О.Демченко планується на посаду начальника Головного управління МВС України в Харківській області.

Наказ міністра може бути опублікований вже найближчим часом, представлення нового керівника харківської обласної міліції може відбутися в четвер, 14 березня.

Як повідомляв УНІАН, генерал-майор міліції Віктор Козицький, який очолював Головне управління МВС України в Харківській області, призначений керівником Сумської обласної міліції.

Сьогодні заступник міністра МВС України Сергій Лекарь у Сумах представив особовому складу новопризначеного керівника обласного УМВС.