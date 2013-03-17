Під лікарнею Тимошенко святкують Масляну

Харків. 17 березня. УНІАН. Перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалізниці» в Харкові прихильники екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, де вона проходить курс реабілітації, святкують Масляну.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-секретар Харківської обласної організації ВО «Батьківщина» Юлія Германова, в акції беруть участь понад 100 прихильників Ю.Тимошенко з Харкова та області.

Люди тримають державні прапори, прапор із зображенням екс-прем’єра, партійну символіку, а також транспарант із написом «Юлі - волю!».

Учасники акції під вигуки на підтримку Ю.Тимошенко випустили в небо на червоних повітряних кульках жовтогаряче паперове сонце з написом «Весна переможе».

У відповідь екс-прем’єр привітала своїх прихильників, помахавши папірцем у прочинене вікно палати на дев’ятому поверсі лікарні.

Зараз на імпровізованому мітингу виступають фольклорні колективи. На заході присутній народний депутат України Арсен Аваков та депутати місцевих рад від опозиції. Усіх перехожих учасники акції пригощають млинцями та узваром.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була переведена з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці» для проходження курсу лікування. З того часу її реабілітацією керують лікарі берлінської клініки «Шаріте».

Фото Дмитра Неймирока