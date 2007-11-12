Президент звернувся до ієрархів усіх церков

Харків. 12 листопада. УНІАН. Наприкінці минулого тижня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звернувся до ієрархів українських церков та керівників релігійних організацій.

Як передає кореспондент УНІАН, повний текст Звернення Президента опубліковано на сайті Харківської облдержадміністрації.

Ваші Високопреосвященства і всечесні отці! Дорогі брати і сестри! Наближається сумна дата в історії України – 75-ті роковини Голодомору 1932-1933 років. Ця страшна трагедія забрала життя мільйонів безневинно убієнних людей. Вони стали жертвами спланованого безбожним комуністичним режимом геноциду проти українського народу - убивства голодною смертю десяти мільйонів дорослих і дітей.

Разом з організованим голодомором тривало знищення історичної і духовної пам`яті українців. Запроваджена політика войовничого безбожництва призвела до тотального руйнування визначних пам`яток давньоруської сакральної архітектури, соборів і храмів доби українського бароко, закриття церков і монастирів, пограбування церковного майна, переслідування та фізичного винищення духовенства. Культові споруди, що вціліли, були спаплюжені і пристосовані для інших потреб.

Не маємо права забути про цю трагедію. Вона повинна стати уроком для людства. Сказано у Святому Письмі: «Пізнайте правду і правда зробить вас вільними» (Іоана 8: 30).

Закликаю вас долучитися до підготовки та проведення заходів у зв`язку з 75-ми роковинами Голодомору – взяти участь у Всеукраїнській акції «Запали свічку», допомогти у будівництві пам`ятників та пам`ятних знаків, у впорядкуванні цвинтарів і безіменних могил. Нехай ваше пастирське слово вознесе молитви за тисячі невинно убієнних священнослужителів, віруючих різних церков і конфесій, за мільйони жертв геноциду.

Віктор ЮЩЕНКО.