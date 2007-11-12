29 листопада – чергова сесія облради

Харків. 12 листопада. УНІАН. У четвер, 29 листопада відбудеться XXI сесія Харківської облради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав голова обласної ради Василь САЛИГІН.

На порядок денний сесії винесено близько 30 питань. Серед них - про затвердження програми будівництва та розвитку Харківського метрополітену на 2007-2012 рр., про затвердження програми протидії торгівлі людьми на 2008-2010 рр., про затвердження регіональної програми співпраці із закордонними українцями в Харківській області до 2010 р.

Депутати також розглянуть питання про внесення змін до програми розвитку прикордонного співробітництва в Харківській області до 2011 р., про внесення змін до регіональної програми розвитку експортного потенціалу Харківської області на 2007-2008 рр., про внесення змін до програми «Земля – людям».