Пожежа в гуртожитку

Харків. 12 листопада. УНІАН. Гуртожиток Національного технічного університету (вул.Артема,4) горів у Харкові вночі 12 листопада.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Харківській області, повідомлення про пожежу надійшло в управління близько 1.30. У кімнаті гуртожитку горів холодильник і домашні речі. Сильне задимлення призвело до того, що з будівлі довелося евакуювати 30 чол. Господарі кімнати встигли вийти з кімнати, що горіла, і взяли участь в ліквідації пожежі. Причиною пожежі, за попередніми даними, стало коротке замикання електропроводки. Збитки встановлюються.