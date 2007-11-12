58 населених пунктів Харківщини без електрики

Харків. 12 листопада. УНІАН. Електропостачання 58 населених пунктів Харківської області повністю припинено, 17 - припинено частково вночі 12 листопада в результаті сильного вітру і снігу.

Як повідомила прес-служба Головного управління МНС України в Харківській області, на 10.30 12 листопада у Сахновщинському районі повністю відключено електропостачання 20 НП, частково - 2, у Лозовському повністю - 4, у Першотравневому повністю -12, частково - 2, у Зміївськом повністю - 9, частково - 3, у Дергачівському повністю -1, частково - 3, у Куп’янському частково - 1, у Харківському частково - 4, у Чугуївському повністю - 12, частково - 2, у Печенізькому частково - 1. На об`єктах ведуться ремонтні роботи.