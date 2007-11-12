В 2008 році ХТЗ збільшить випуск тракторів

Харків. 12 листопада. УНІАН. Наступного року ВАТ «Харківський тракторний завод» планує збільшити випуск тракторів сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив журналістам генеральний директор ХТЗ Олександр КОСОВ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про наявність нових контрактів на заводі і розробку нових моделей тракторів.

«Цього року ми плануємо завершити рік виробництвом 2600-2800 машин, у наступному – випуском 3800 машин», - сказав О.КОСОВ.

«Щодо продуктової лінійки, модельного ряду, - зазначив гендиректор, то в 2008 році буде виведений новий флагман заводу – це машина 170-ї серії з рядом двигунів від 170 до 220 к.с.».

Крім того, додав він, «наступного року, мабуть, не флагманська, але надалі – в 2009-2010 роках, я думаю, вона посяде своє дуже важливе місце і стане другим флагманом заводу – це машина 160-ї серії з таким же рядом моторів від 170 до 220 к.с., яка дозволятиме не лише брати учать в орних роботах – там, де ХТЗ завжди був на висоті і залишається на належному рівні, - а й в обробці просапних культур. Це машина класичної компоновки, яка має передню і задню підвіску і дає можливість здійснювати реверс в управлінні».

Говорячи про наявність контрактів, О.КОСОВ сказав: «Зараз ми повертаємо собі ті ринки, які були за заводом, скажімо, близько 20 років тому, і провадимо відповідну роботу. Прибалтика, Росія, Казахстан, Узбекистан, Туніс, Україна, це ті країни, на ринки яких ми будемо повертатися. Сьогодні у нас є контракти, сьогодні ми впевнено розуміємо, що саме в цих регіонах ми будемо торгувати».

Велике значення на цьому етапі, за словами О.КОСОВА, підприємство надаватиме підвищенню якості продукції. «У найближчі два-три роки це буде безперервно наростаюче завдання з приведення продукції, що випускається, до належного рівня, до такого, який нам виставляє споживач і який платить за це грошима».

Відповідаючи на запитання про джерела фінансування розробки нової техніки і проблеми її придбання українськими аграріями, О.КОСОВ наголосив, що ХТЗ спроможний заробляти на свій розвиток сам. Крім того, сказав він, підприємство користуватиметься кредитами і планує брати участь в урядових програмах щодо фінансування виробництва нових зразків техніки. Керівник заводу вважає українських аграріїв достатньо платоспроможними і висловлює впевненість, що в 2008 р. будуть діяти державні програми з різноманітного дотування сільгосптоваровиробників, у яких ХТЗ буде брати активну участь.