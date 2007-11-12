На Сході сильні опади

Харків. 12 листопада. УНІАН. Завтра стихія продовжить вирувати на Сході України.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13 листопада на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. У східних, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму часом пройде сніг, мокрий сніг та дощ, вночі місцями сильні опади; подекуди спостерігатиметься налипання мокрого снігу; пориви південно-західного вітру 15-20 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень від 1° морозу до 4° тепла, в Криму до 8° тепла. На решті території без істотних опадів. Вітер західний, південно-західний, 5-10м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 2-7° морозу.

14-15 листопада утримаєтся хмарна з проясненнями погода. 14 листопада без істотних опадів, лише в західних та східних областях пройде невеликий сніг, у Криму та Приазов`ї невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. 15 листопада вночі у південній частині, вдень в Україні сніг, мокрий сніг, на півдні з дощем, у південних, східних областях та в Криму місцями сильні опади, ожеледь. На дорогах ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 15 листопада в Україні, крім північних областей, пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, на півночі Лівобережжя та в Карпатах 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у південній частині 14 листопада вночі 2-7° морозу (в Криму близько 0°), вдень 4-9° тепла, 15 листопада вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12° тепла.

16 листопада в південній частині, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях очікується мокрий сніг та дощ, місцями сильні опади; температура вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 4-10° тепла; в Криму вночі 5-10°, вдень 8-13° тепла. На решті території вночі невеликий сніг, вдень (у північних областях і вночі) без істотних опадів; температура вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

17 листопада в Україні переважно без опадів. Температура вночі 4-10° морозу, на півдні 1-7° морозу; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на півдні та сході до 6° тепла; в Криму вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

18-22 листопада часом пройде сніг, мокрий сніг та дощ, лише вночі 18 листопада в Україні, окрім південного заходу, переважно без опадів. Температура 18 листопада суттєво не зміниться, надалі поступове підвищення температури вночі до 3° морозу - 3° тепла, вдень до 2-8° тепла, на півдні до 9-13°.

У Києві та області 13 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла, по області вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

14-15 листопада утримається хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, лише вдень 15 листопада пройде невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

16-17 листопада - без істотних опадів. Температура вночі 16 листопада 3-8° морозу, 17 листопада 5-10° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.