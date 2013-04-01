Металіст пропустив Динамо на 2 місце

Харків. 1 квітня. УНІАН. Харківський «Металіст» у матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги у неділю, 31 березня, зіграв у Кривому Розі з «Кривбасом» унічию - 1: 1.

У результаті «Металіст» втратив 2-ге місце, а київське «Динамо» зуміло піднялося на другу сходинку в турнірній таблиці.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, в Кривому Розі зустрічалися на той момент друга та дев`ята команди в Прем`єр-лізі. Втім, харків`янам, для того щоб відстояти місце, яке дає право грати в Лізі чемпіонів, необхідно було обов`язково перемагати середняка турніру.

У першому таймі мали успіх господарі поля. Вони упевнено оборонялися, а на 15-й хвилині використали один з нечисленних своїх моментів. Володимир Прийомов замкнув простріл зліва Младена Бартуловіча, і м`яч, стукнувшись об землю перед воротарем, відскочив у ворота - 1:0. Більше того, В. Прийомов мав ще кілька моментів для взяття воріт у першому таймі, але не використав їх. Після перерви «Металіст» заволодів ініціативою і досить швидко відігрався. На 56-й хвилині Клейтон Хав`єр точним ударом замкнув подачу кутового - 1:1. Попереду було ще більше півгодини гри, але вирвати перемогу в цьому матчі харків`янам так і не вдалося.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні київське «Динамо» виграло в Одесі в «Чорноморця» (2:0), а дніпропетровський «Дніпро» втратив очки в Луцьку, в грі з «Волинню» - 1:1. Таким чином, після 22-го туру на друге місце в таблиці Прем`єр-ліги вийшло київське «Динамо», яке набрало 47 очок. У «Металіста» тепер 46 балів, у «Дніпра» - 45. Лідирує, як і раніше донецький «Шахтар» - 63 очки.

У наступному турі «Металіст» 6 квітня приймає «Волинь».