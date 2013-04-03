Успіх Shell дозволить залучити до видобутку газу нові компанії - Добкін

13:03, 03 квітня 2013
Харьків
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Інвестори матимуть преференції

Харків. 3 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін сподівається, що в разі успішної розвідки компанією Shell родовищ сланцевого газу на території Харківщині дозволить залучити до його видобутку в регіоні нові компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у Києві М.Добкін, промовляючи під час прес-конференції на тему «Як повернути регіон до лідерських позицій? Досвід губернатора Харківської області».

«Я дуже сподіваюся, що робота компанії Shell завершиться успіхом і перші розвідувальні свердловини підтвердять наявність великого запасу газу на території Харківської області, а значить, кількість компаній, які будуть брати участь у видобутку цього газу, постійно зростатиме», - сказав М.Добкін.

За словами губернатора, Харківська область володіє великими природними ресурсами, які ще не до кінця розроблені, і компаніям, які захочуть займатися діяльністю у цій сфері, може бути надано відповідні преференції.

Зокрема, він зазначив, що крім великих можливостей з видобутку різних видів газу, область володіє значними запасами бурого вугілля, і виробництво на його основі тих чи інших видів палива здешевлюватиме вартість дорогих на сьогодні енергоресурсів.

«За своєю структурою буре вугілля, яке знаходиться у великих обсягах на території Харківської області, співстване з бурим вугіллям Рурського басейну Німеччини, а в Німеччині вже давно навчилися отримувати користь із цих природних корисних копалин», - сказав М.Добкін.

Говорячи про роботу з інвесторами, він зазначив, що Харківщина може цілком задовольнити їхні потреби у разі, якщо компанії вирішать відкривати офіси своїх підприємств на території Харкова та області.

Водночас він нагадав, що в 2011 році Харківська облдержадміністрація розіслала 100 листів-звернень до провідних компаній світу з пропозицією розглянути можливість відкриття своїх представництв на території області. За словами керівника області, у відповідь було отримано низку пропозицій, зокрема, проведено попередні переговори з корпорацією BASF щодо організації її бізнесу на території області.

«Ми сподіваємося всіма наявними у нас можливостями і ресурсами залучити якомога більше високотехнологічних компаній у наш регіон. З такими компаніями, як IBM, Samsung, Shell до нас приходять нові можливості і нові технології в організації підприємств, де використовується новітнє обладнання. А найголовніше – для того, щоб працювати на цих підприємствах, необхідна буде перепідготовка, а значить – наші фахівці зможуть поліпшити свої знання та отримати більш високу кваліфікацію», – сказав М.Докін.

Як повідомляв УНІАН, англо-голландський концерн Shell у травні 2012 року переміг у конкурсі на право розробки Юзівського родовища, розташованого в Харківській та Донецькій областях. У січні 2013 року Україна і Shell підписали угоду про розподіл продукції на родовищі. За оцінками української геологічної служби, запаси газу на родовищі становлять понад 2 трильйони кубометрів. За оптимістичним сценарієм, на родовищі видобуватимуть 20 мільярдів кубометрів газу в рік.

25 жовтня 2012 року в рамках договору про спільну діяльність компанії «Шелл» та ДК «Укргазвидобування» (нетрадиційний спосіб видобутку газу) поблизу села Велеле Первомайського району Харківської області розпочалося буріння першої пошукової свердловини.

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