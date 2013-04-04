На Харківщині керівники шкіл здали в оренду майже 600 га землі

Харків. 4 квітня. УНІАН. У Золочівському районі Харківської області керівники шкіл незаконно здали в оренду сільгоспвиробникам майже 600 га землі.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Золочівського району Олександра Цимбалюка.

За його даними, у 2010 році голова Золочівської райдержадміністрації видав розпорядження, згідно з яким 14 загальноосвітнім закладам був наданий дозвіл на оформлення документації із землеустрою з метою відведення земель загальною площею майже 600 га вартістю понад 8 млн грн.

Однак навчальні заклади досі не виготовили проектів землеустрою щодо відведення ділянок, тому правовстановлюючі документи на землю не отримали. Відповідно, не мали права використовувати землю.

Утім, за інформацією О.Цимбалюка, керівники освітніх закладів уклали договори про спільну діяльність із 16 сільгоспвиробниками. Ці угоди фактично являли собою приховану форму договорів оренди.

Таким чином, сільгосппідприємства використовували землі не за призначенням та отримувати від цього прибутки.

За результатами перевірки, прокуратура району пред’явила до Господарського суду області 16 позовних заяв в інтересах держави про визнання недійсними договорів про спільну діяльність, припинення незаконного використання та звільнення зазначених ділянок.