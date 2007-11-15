Штормове попередження оголосили по всій Україні

Харків. 15 листопада. УНІАН. На четвер і п`ятницю штормове попередження оголошено по всій Україні.

За інформацією Гідрометцентру, 15-16 листопада погода стрімко погіршиться. Пройдуть сильні опади - сніг, мокрий сніг, налипання снігу, на півдні переважно дощ.

Вітер до 15-22 метрів у секунду, на узбережжі морів - до 25 метрів на секунду.

Синоптики закликають усіх бути обережними й пильними.

На цей час ЗМІ передають про початок штору на Чорному морі. Висота хвиль сягає 5-7 метрів.

Структури МНС на Харківщині підтверджують можливість стихії.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з погіршанням погоди, яке викликане переміщенням південного циклону, на Харківщині вдень 15 листопада, а також протягом доби 16 листопада оголошено штормове попередження.

За інформацією Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації, в ці дні на території області очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, на дорогах – ожеледиця.

Синоптики прогнозується посилення вітру з південного сходу до 15-20 м/сек. Температура вночі становитиме 2-7 градусів морозу, вдень – від нуля до 5 градусів тепла.

Населення інформується про можливі наслідки несприятливої погоди.

З метою попередження і своєчасного реагування на можливі надзвичайні ситуації відповідні структури провадять необхідну роботу в системах життєзабезпечення, готується спецтехніка, приводяться в готовність автономні джерела енергопостачання, перевіряється зв’язок і системи оповіщення.