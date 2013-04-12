До Тимошенко прибув також Луценко (додано фото)
10:51, 12 квітня 2013Харьків
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Опозиціонери зайшли до лікарні
Харків. 12 квітня. УНІАН. До ЦКЛ «Укрзалізниця» прибули народні депутати від опозиції Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк, Арсен Аваков, Сергій Пашинський та інші, а також Юрій Луценко.
Як передає кореспондент УНІАН, о 10.42 політики зайшли на територію медичного закладу.
Вони запевнили, що прокоментують журналістам результати візиту до Ю.Тимошенко одразу після виходу з лікарні.
Фото Андрія КРАВЧЕНКА
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