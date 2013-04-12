У Харкові посилено охорону міської ради

Харків. 12 квітня. УНІАН. У Харкові міліція посилила охорону міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 70 правоохоронців перебувають біля центрального входу. Крім того, окремі пости розставлені поблизу будинку міськради.

За словами керівника загону, капітана міліції, це пов’язано з необхідністю охорони громадського порядку, зокрема, у зв’язку із проведенням акції опозиції «Вставай, Україно!».

Як повідомив УНІАН народний депутат від «Батьківщини» Максим Бурбак, біля міської ради з 15.00 до 18.00 планується мітинг опозиції, а також зустріч з народними депутатами.

За його словами, відповідне повідомлення від групи народних депутатів - Володимира Яворівського, Андрія Павловського, Михайла Хмеля та Андрія Парубія - дві години тому було подано до міськвиконкому, «так що акція санкціонована».

«Представники опозиції зберуться на площі Рози Люксембург і після 15.00 розпочнуть свою акцію біля мерії», - сказав народний депутат.

«Акція проводиться у зв’язку з тим, щоб висловити протест проти спроб місцевої влади заборонити акцію «Вставай, Україно!» у Харкові», - сказав М.Бурбак.

За його словами, частина учасників акції о 15.00, як і планувалося, з площі Рози Люксембург вирушить до площі Руднєва, де у будівлі Апеляційного суду Харківської області відбудеться чергове засідання Київського райсуду Харкова у справі ЄЕСУ.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА