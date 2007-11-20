До Харківщини наближається грип?

Харків. 20 листопада. УНІАН. Ситуація з гострими респіраторно-вірусними інфекціями в Харківській області поки стабільна.

Про це повідомив агенції "SQ" головний лікар санітарно-епідеміологічної служби Харківської області Іван Кратенко.

За його словами, вірус грипу поки не знайдений, проте виявлений аденовірус, RS-вірус і парагрип. Поява парагрипу – погана ознака. Це передвісник наближення грипу. "З вірусів, що представляють найбільшу небезпеку для населення, цього року понад усе нас турбує вірус типу "А" "Соломонови острови", що лютував у Південній півкулі", - зазначив І.Кратенко. За його словами, це абсолютно новий вірус.

Найбільш ефективний метод профілактики захворювань – вакцинація. "Мені дуже соромно за Україну, але у нас власна вакцина проти грипу не розробляється, її привозять з Франції, Словаччини, Нідерландів і інших країн", - зазначив І.Кратенко. За його словами, у Росії розроблена власна досить ефективна вакцина "Гриппол". Нею безкоштовно за державною програмою щеплять т.з. "групу ризику". В Україні ж кошти для щеплення навіть групи ризику практично не виділяються. "Зараз з 40 тис. чол., які відносяться до групи ризику в Харківській області, щеплена лише четверта частина", - сказав І.Кратенко. Він підкреслив: "Хочу розвіяти чутки, що часом йдуть навіть від медиків, про необов`язковість щеплень. Це нісенітниця! На один млн. щеплень буває 1 випадок важкого ускладнення захворювання, який може закінчитися і летально, а з усіх хворих буває 10-15% летальних результатів. Крім того, існують закони, що приписують проводити імунопрофілактику. Що ж тут обговорювати?"