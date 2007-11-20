21 листопада – сесія міськради

Харків. 20 листопада. УНІАН. Згідно з розпорядженням Харківського міського голови Михайла Добкіна 21 листопада відбудеться 16 сесія Харківської міської ради.

Вона розпочнеться о 10.00 у сесійній залі (пл.Конституції,7). На порядку денному - 42 питання. Зокрема, депутати планують: внести зміни до бюджету міста на 2007 рік; розглянути протести прокурора м. Харкова; прийняти рішення щодо створення комунальної установи культури «Харківський музей приватних колекцій»; затвердити Програму підтримки розвитку архівної справи на 2008-2010 роки.; перейменувати Харківську обласну ДЮСШ в комунальний заклад «Міська комплексна ДЮСШ з водних видів спорту Яни Клочкової».

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