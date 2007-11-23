Небезпечний злочинець втік з лікарні

Харків. 23 лютого. УНІАН. Харківська міліція розшукує небезпечного злочинця. Чоловіка підозрюють у вбивстві. Правоохоронці просять харків`ян допомогти розшукати підозрюваного – 50-річного Олександра Ілліча Андронова. Він 5 листопада втік з-під варти з Мереф’янськой лікарні.

Чоловік народився в Кемеровській області Росії, жив у Змієві Харківської області. Олександру Андронову на вигляд 50 років, худорлявої статури, зріст 175-180 сантиметрів, у чоловіка коротке сиве волосся.

У день втечі він був одягнений в світло-коричневу байкову сорочку, чорні спортивні брюки, на ногах – чорні кросівки. У втікача на лівій руці татуювання – буква «С», на правій – малюнок жінки.

Міліція не виключає, що чоловік може змінити зовнішність – вдягти перуку та окуляри.

За інформацію, яка допоможе затримати злочинця, міліція обіцяє винагороду 25 тис.грн. Анонімність, підкреслюють правоохоронці, гарантована.

Всіх, хто що-небудь знає про місцезнаходження Олександра Андронова, просять повідомити за телефонами: у Мерефу: 748-32-33, у Зміїв: 3-49-93, у Харків: 7059-300, 7059-540 або 02.

Інформація ГУ МВС у Харківській області