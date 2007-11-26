БЮТ наполягає на перевірці діяльності влади Харкова
І вимагає створення слідчої комісії ВРУ
Харків. 26 листопада. УНІАН. Активісти БЮТ продовжують збір підписів харків’ян за підтримку створення слідчої комісії Верховної ради України для всебічної перевірки діяльності харківської міської влади.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі блоку, у п’ятницю, 23 листопада, з боку представників влади Харкова була здійснена спроба заблокувати проведення пікетування на майдані Свободи.
Щоб звільнити площу від наметів і пікетувальників, влада подала позов до окружного адміністративного суду. Керуючий справами міськвиконкому Андрій НОВАК висловив упевненість у тому, що незаконні, на його думку, намети приберуть з майдану.
В суботу в результаті розгляду позову двічі змінювалася колегія судів. Незважаючи на певний тиск, суд ухвалив рішення про законність проведення пікету на майдані Свободи.
Таким чином, повідомили у прес-службі, пікетування триває, і збір підписів провадиться далі.
Сьогодні також активісти БЮТ провели пікетування поблизу приміщення обласної прокуратури з вимогами всебічної перевірки діяльності харківської влади.