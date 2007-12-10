Експерт прогнозує зняття низки мерів

Харків. 10 грудня. УНІАН. Дострокові вибори мерів деяких міст України можливі через процедуру створення у Верховній раді спеціальних слідчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив журналістам заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи реєстрацію у парламенті України проектів постанов щодо створення ТСК для перевірки діяльності міських голів, зокрема, Харкова і Києва.

«Швидше за все, мерів Дніпропетровська, Черкас та деяких інших міст будуть знімати за технологією, яку вперше запропонував Олександр ФЕЛЬДМАН (народний депутат України, член фракції БЮТ – УНІАН) стосовно харківського градоначальника», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. – Вона передбачає створення спеціальних слідчих комісій Верховної ради, які будуть займатися розслідуванням порушень того чи іншого градоначальника. Відповідні висновки цих комісій і стануть підставою для прийняття законів, що регламентують перевиборів мерів».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ відмітив при цьому, що використання подібної «технології ФЕЛЬДМАНА» є політичним прецедентом.

«Так звана технологія ФЕЛЬДМАНА буде, свого роду, ноу-хау і стане прецедентом для подальшого політичного життя країни», - вважає експерт.