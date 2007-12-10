Аграрії закупили техніки на 450 млн.грн.

Харків. 10 грудня. УНІАН. З початку року сільгосппідприємствами Харківської області закуплено техніки на суму майже 450 млн. грн.

Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВ.

За його даними, «на оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарські підприємства області в 2007 році виділили 449 млн. грн., що більше ніж вдвічі порівняно з минулим роком (207,6 млн. грн.)».

Лідерами закупівлі є Вовчанський район, у якому придбано різної сільгосптехніки на суму понад 38,2 млн. грн., Близнюківський – 31,6 млн. грн., а також Лозівський – 27,7 млн. грн.

Найменше техніки придбано у господарствах Печенізького (3,6 млн. грн.), Коломацького (5,4 млн.) та Дергачівського (5,9 млн.) районів.