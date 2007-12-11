Депутати згадають 1654 рік

Харків. 11 грудня. УНІАН. 13 грудня відбудеться чергова зустріч депутатів Харківської обласної ради з депутатами Бєлгородської обласної Думи.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління зовнішньоекономічних відносин та європейської інтеграції Віктора КОВАЛЕНКА, вході зустрічі планується обговорення питань щодо стану співробітництва між Харківською та Бєлгородською областями у 2007 році, перспектив розвитку відносин та підписання Протоколу про наміри створення Міждепутатської робочої групи зі співробітництва між Харківською та Бєлгородською областями.

Цього ж дня розпочнуть роботу дві Міжнародні науково-практичні конференції: «Переяславська Рада та гармонізація українсько-російських відносин: історія і культура, наука і освіта» та «Простір літератури – шлях до миру, згоди і співробітництва між слов’янськими народами».

Під час конференцій планується розглянути питання щодо історії та перспектив розвитку слов’янського світу в умовах глобалізації, а також українсько-російських економічних відносин в умовах трансформації.