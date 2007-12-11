Захаров назвав «будяків» року

Харків. 11 грудня. УНІАН. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини» оголосила лауреатів щорічної антипремії «Будяк року-2007».

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євген ЗАХАРОВ, цього року антипреміями відзначені 5 номінантів.

Зокрема, володарями «Будяку року» стали перший заступник голови Державного департаменту України з питань виконання покарань Микола ІЛЬТЯЙ («за насильство над засудженими»), голова Держдепартаменту України з питань виконання покарань Василь КОЩИНЕЦЬ («за абсолютну бездіяльність у випадку порушення прав людини»), Генеральна прокуратура України («за абсолютну бездіяльність у випадку порушення прав людини»), народний депутат, член Партії регіонів, колишній голова Департаменту ресурсного забезпечення МВС Василь ГРИЦАК («за найбрутальніше втручання в приватне життя громадян» та «за найбільш небезпечну законодавчу ініціативу»), а також мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ («за незаконне обмеження свободи пересування»).

«Державна політика у сфері прав людина, якщо і є в державі, то вона безсистемна, хаотична та неефективна», - заявив Є.ЗАХАРОВ.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація громадських організацій «Українська Гельсінська спілка з прав людини» започаткувала щорічну антипремію «Будяк року» у 2006 році для привернення уваги громадськості до найсерйозніших порушень прав людини, що відбулися в Україні протягом року. Кожна особа може номінувати на цю премію будь-яку особу з обґрунтуванням порушень нею прав людини та основних свобод. Обрання лауреатів здійснюється конкурсною комісією, до якої входять 9 відомих правозахисників та членів правління Української Гельсінської спілки з прав людини.