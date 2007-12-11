Україна залишається без прем`єра

Харків. 11 грудня. УНІАН. Верховна Рада України не призначила лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 225 народних депутатів із 227, зареєстрованих у сесійній залі.

Не брали участі у голосуванні три фракції – Партії регіонів, КПУ і Блоку Литвина.

При цьому за обрання Ю.ТИМОШЕНКО не проголосував один депутат від фракції БЮТ і один депутат від фракції НУ-НС.

Згідно з даними офіційного сайту парламенту країни, не голосували за Ю.ТИМОШЕНКО Іван ДЕНЬКОВИЧ (БЮТ) та екс-мер Києва Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО (блок НУ-НС).

При голосуванні за кандидатуру лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра не спрацювали картки народного депутата від БЮТ І.ДЕНЬКОВИЧА та “Наша Україна – Народна самооборона” О.ОМЕЛЬЧЕНКА. Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат, член фракції БЮТ Андрій ШЕВЧЕНКО. А.ШЕВЧЕНКО нагадав, що пізніше депутати голосували за повернення до розгляду цього питання. При цьому він запевняє, що особисто бачив, які ці депутати голосували, оскільки він сидить поруч з ними, однак, з невідомих причин їхні картки не спрацювали.