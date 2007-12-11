Ющенко привітає дітей з Харківщини

Харків. 11 грудня. УНІАН. 14 грудня 2007 року у Центрі ділового та культурного співробітництва "Український дім" відбудеться акція "На свято Миколая – до Президента України".

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, Віктор Ющенко зустрічатиметься з дітьми-переможцями міжнародних, всеукраїнських конкурсів і фестивалів. У святковому прийомі для дітей, які зробили вагомий внесок у зміцнення іміджу України, візьмуть участь і 13 дітей з Харківщини.