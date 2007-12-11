Ми не хочемо Тимошенко – Богословська

Фракція партії регіонів не допустить ще одного голосування за кандидатуру на посаду прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформагентству Status Quo заявила народний депутат України, член фракції ПР Інна БОГОСЛОВСЬКА.

І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що Партія регіонів наполягає на складенні повноважень Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, який раніше заявляв, що відмовиться від посади спікера, якщо Верховна рада не підтримає кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, голосування 11 грудня підтвердило нездатність демократичної коаліції вирішити існуючі в країні проблеми. «Партія регіонів звертається до Президента з пропозицією сісти за круглий стіл для переговорів про створення широкої коаліції», - додала І.БОГОСЛОВСЬКА.