Митники вилучили контрабандне ікло мамонта

Харків. 19 грудня. УНІАН. У Харківському музеї природи - нове ікло мамонта. Контрабандне.

Ікло мамонта, якому близько 10 тисяч років, передали в музей природи Харківського національного університету ім. Каразіна митники. Це частина контрабанди, яку митники вилучили за останні роки.

«Ікло чудове!» - перше, що із захопленням сказала кореспондентові «Медіапорта» заступник директора з наукової роботи музею природи Людмила Резніченко на прохання розповісти про подарунок митників. За її словами, бивень близько 30 см належав мамонтові, що жив на території сучасної Якутії в Росії. Встановити самець це або самка, говорить Людмила Резніченко, неможливо. Можна лише сказати, що мамонт був середнього віку (тривалість життя мамонтів була близько 70 років).

У музеї природи Каразінського університету гарна колекція подібних експонатів, є навіть повний скелет мамонта, розповідає заступник директора музею. У 1989 році під час розкопок під керівництвом Людмили Резніченко біля села Печеніги дослідники знайшли щелепи мамонта.

Зараз на ринку, за словами Людмили Резніченко, кістка мамонта цінується так само дорого, як слоняча: з неї виготовляють сувенірні фігурки. Мамонтовий промисел був розвинений до революції в Російській імперії.