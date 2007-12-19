Аваков прогнозує тривалу та успішну роботу уряду

Харків. 19 грудня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ упевнений, що новий уряд виконуватиме свої функції, принаймні, до кінця каденції нинішнього президента.

«Я думаю, - сказав А.АВАКОВ, - нам усім необхідно побажати цього уряду Юлії ТИМОШЕНКО».

Як вважає голова облдержадміністрації, сьогодні країна знаходиться в дуже непростій економічній ситуації, оскільки уряд Віктора ЯНУКОВИЧА «залишив у спадок пік інфляції за останні 7 років».

«Це серйозний виклик для уряду ТИМОШЕНКО», - наголосив А.АВАКОВ. При цьому він висловив упевненість, що «новий Кабінет міністрів завдяки високому професіоналізму людей, які в нього прийшли, впорається із ситуацією».