Тимошенко взяла під особистий контроль розслідування загибелі солдата в Лозовій

В Міністерстві оборони України буде відкрито цілодобову гарячу лінію, куди зможуть звертатися військовослужбовці та їх батьки для повідомлень про випадки нестатутних взаємовідносин у військових частинах для термінового реагування.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету Міністрів України.

Таке рішення ухвалено за результатами зустрічі першого віце-прем’єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА з міністром оборони України Юрієм ЄХАНУРОВИМ. Під час зустрічі урядовці обговорили ситуацію навколо загибелі на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, що дислокується у м. Лозова Харківської області, солдата строкової служби Юрія Сташенка.

Як повідомив О.ТУРЧИНОВ, “ця надзвичайна подія є ще одним аргументом щодо прискорення переводу армії на професійну основу. Розслідування загибелі солдата строкової служби Ю.Сташенка прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла під особистий контроль”.

Під час розмови першого віце-прем’єр-міністра з міністром оборони було ухвалено рішення відкрити в Міністерстві оборони України цілодобову гарячу лінію, куди зможуть звертатися військовослужбовці та їх батьки для повідомлень про випадки нестатутних взаємовідносин у військових частинах для термінового реагування.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня на 61-му арсеналі Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ, що дислокується у Лозовій Харківської області, внаслідок нестатутних взаємовідносин від отриманої травми помер солдат строкової служби Ю.Сташенко.

Військовою прокуратурою Харківського гарнізону ведеться слідство. На період розслідування від виконання службових обов’язків відсторонені командир військової частини, його заступник з гуманітарних питань та начальник штабу.