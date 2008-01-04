БЮТ: компенсувати заощадження за 2 роки

Харків. 4 січня. УНІАН. Верховній раді України пропонується на законодавчому рівні закріпити строки та механізми компенсації втрачених заощаджень громадян України в Ощадбанку СРСР.

Відповідний проект Закону “Про внесення змін до Закону України ”Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”, внесений народним депутатом Антоном ЯЦЕНКОМ (фракція БЮТ), зареєстровано у парламенті.

Зокрема, законопроектом передбачено, що знецінені грошові заощадження громадян України компенсуються державою протягом 2008-2009 років у повному обсязі.

Законопроектом пропонується з метою недопущення значного інфляційного сплеску на споживчому ринку та як наслідок - неминучого знецінення отриманих громадянами коштів, запровадити альтернативну негрошову форму компенсації, зокрема, шляхом безоплатної передачі у власність громадянам земельних ділянок державної форми власності; шляхом безоплатної передачі громадянам права власності на акції акціонерних товариств, у яких державна частка акцій не перевищує 50%; шляхом безоплатної передачі громадянам майнових прав на об’єкти (або їх частини) незавершеного будівництва житлового призначення, яке здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України; шляхом взаємозаліку у рахунок платежів за надані житлово-комунальні послуги та в оплату за енергоносії; шляхом зарахування як оплати послуг з навчання у навчальних закладах усіх освітніх рівнів державної форми власності; шляхом безоплатної передачі громадянам права власності на ощадні депозитні сертифікати ВАТ ”Ощадний банк України” за визначеною номінальною вартістю.

Крім того, законопроектом пропонується провести інвентаризацію зобов`язань держави станом на 1 січня 2008 року за особовими рахунками громадян України, які мають право на отримання компенсації від знецінених грошових заощаджень та створення Єдиного реєстру громадян України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження.

Крім того, даний законопроект покликаний пришвидшити темпи виплат компенсацій по знецінених грошових заощадженнях громадян у відповідності із зобов’язаннями, взятими на себе Українською державою, за рахунок конкретного джерела, Зокрема, за рахунок надходження коштів до держбюджету від приватизації відкритого акціонерного товариства ”Державний експортно-імпортний банк України” (Укрексімбанк) та відкритого акціонерного товариства ”Державний ощадний банк України”.