На Харківщині зросли борги по зарплаті

Харків. 4 січня. УНІАН. Заборгованість з виплати зарплати в Харківській області на кінець 2007 року становила 67,1 млн. грн.

За даними Держкомстату, це третій показник за рівнем заборгованості серед областей України. Попереду лише Донецька (184,6 млн. грн.) та Луганська (70,2 млн. грн.) області.

Як передає кореспондент УНІАН, керівники міста й області офіційно ще не прокоментували ситуацію.

Держкомстат інформує, що в цілому заборгованість з виплати зарплат по Україні протягом 2007 року скоротися на 61,3 млн. грн. (з 806,4 млн. грн. до 745,1 млн. грн.).

Харківська область, на відміну від більшості регіонів, на кінець року має зростання боргів на 16 млн. грн., що є найвищим показником в країні.