УЛК очолив Ахметов

Харків. 4 січня. УНІАН. В ТОВ «Українська ливарна компанія» (УЛК), яка є найбільшим у Харківському регіоні виробником литва, відбулася зміна керівництва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі УПЕК, генеральним директором УЛК з 3 січня 2008 року призначений Володимир АХМЕТОВ.

Таке рішення ухвалили загальні збори учасників ТОВ «УЛК» 24 грудня 2007 р.

В.АХМЕТОВ раніше працював першим заступником гендиректора УЛК і на посаді керівника він змінив Андрія КУЛИКА, у якого закінчився термін контракту.

В.АХМЕТОВ народився 22 квітня 1970 р. Закінчив Сибірський металургійний інститут за фахом «ливарне виробництво чорних та кольорових металів». З 1993 р. працював на Керченському металургійному комбінаті, з 2002 по 2007 р. – на Керченському стрілочному заводі начальником виробничого відділу, а потім заступником гендиректора з виробництва і постачання. Одружений, має двох дітей.