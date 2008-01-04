Святаш стурбований війною у Харкові

Харків. 4 січня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Дмитро СВЯТАШ назвав Харків столицею інформаційної війни.

Виступаючи на пленарному засіданні сесії міської ради, Д.СВЯТАШ зазначив, що такої війни немає ні в одному місті України, включаючи столицю.

«Той рівень політичного протистояння і розв`язаної у зв`язку з цим інформаційної війни – такого немає ні в одному місті України, включаючи Київ. Отже тут ми виправдовуємо статус Першої столиці, про що я глибоко жалкую», - передає слова Д.СВЯТАША «Сеть экстренного оповещения» з посиланням на «Справжній дозор».