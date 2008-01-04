Харківські школярі зустрінуть Різдво на Львівщині

Харків. 4 січня. УНІАН. 139 школярів з Харківщини відбули на оздоровлення до Львівської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні інформації Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Людмилу БЄЛОВУ, серед них обдаровані діти, члени Малої академії Наук України та художні колективи, які вивчають народні звичаї та обряди.

Л.БЄЛОВА відмічає, що святкування харківськими дітьми Різдва на Львівщині вже стало доброю традицією. Щорічно взимку школярі з декількох районів Харківщини їдуть до Львівської області вивчати звичаї та обряди Галицького краю.

Цього року в зимову подорож поїхали діти з Балаклійського, Лозівського, Чугуївського, Печенізького та Харківського районів. Маленькі харків’яни будуть жити в сім’ях львівських школярів.

Водночас, навесні або влітку в гості до харківських мандрівників приїдуть школярі з Львівщини вивчати культуру та традиції Слобожанщини, повідомила Л.БЄЛОВА.