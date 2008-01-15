Під Граковим товарний потяг зіткнувся з мікроавтобусом

Харків. 15 січня. УНІАН. В Харківській області при зіткненні мікроавтобуса ”Volkswagen Transporter” і товарного потягу № 2443 сполученням ”Основа-Куп`янськ” загинула 1 особа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дорожньо-транспортна пригода сталася 14 січня о 10.52 в Чугуївському районі на 76 км перегону ”Гракове-Шевченкове” Південної залізниці, на нерегульованому залізничному переїзді.

Затримки руху потягів не було. Причина дорожньо-транспортної пригоди - порушення правил дорожнього руху водієм мікроавтобуса.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Харківській області.