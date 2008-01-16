Мери: з фінансуванням погано

Харків. 16 січня. УНІАН. Асоціація міст України та громад наголошує на погіршенні у 2008 році, порівняно із 2007 роком, фінансового забезпечення самоврядних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Івано-Франківську повідомив виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав ПІТЦИК, коментуючи підсумки зустрічі членів правління Асоціації з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО 14 січня в Дніпропетровську.

«Органи місцевого самоврядування розуміють, що новий уряд практично не мав змоги врахувати пропозицій Асоціації, адже державний бюджет приймався в екстраординарних умовах. – зауважив він. – Проте прийнятий Закон України «Про Державний бюджет України на 2008 рік» зберігає негативну тенденцію до обмеження фінансових прав місцевого самоврядування».

За його словами, на зустрічі було звернуто увагу глави уряду, зокрема, на те, що недофінансування делегованих повноважень становить 8-9 млрд. грн., обсяг вилучення з місцевих бюджетів зростає на 36% - з 4,1 до 5,6 млрд. грн., а також пропонується у рахунок виплат заощаджень Ощадбанку СРСР не здійснювати поточних проплат за комунальні послуги на загальну суму 10 млрд. грн. А на погашення заборгованості за комунальні послуги за попередні роки в бюджеті передбачена субвенція в сумі 2 млрд. грн.

Мери міст вважають, що це може призвести «до повного колапсу комунального господарства, оскільки ресурс на компенсацію несплат громадянами не визначений». Також вони наголосили на тому, що головними розпорядниками коштів по всіх субвенціях будуть міністерства, а не Міністерство фінансів України (як було раніше). На думку міських голів, будуть повторені ті негативні явища, які в 2007 році відбувались із субвенціями на житлово-комунальне господарство України. В кращому випадку кошти субвенції будуть перераховані до міських бюджетів лише в четвертому кварталі.

М.ПІТЦИК повідомив, що члени правління Асоціації міст домовилися про щоквартальні зустрічі із прем’єр-міністром України.

Як повідомляв УНІАН, у зустрічі членів правління Асоціації з прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО 14 січня в Дніпропетровську брав участь харківський міський голова Михайло ДОБКІН.