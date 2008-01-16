Рік тому був поранений Кушнарьов

Харків. 14 січня. УНІАН. Сьогодні минає рівно рік відтоді, як на полюванні в Ізюмському лісі був поранений народний депутат України, один з лідерів Партії регіонів Євген Кушнарьов.

Як передає кореспондент УНІАН, слідство за фактом його поранення розпочалося одразу, але на сьогодні справа до суду ще не передана.

Відомо, що потерпіла сторона, а це родина Є.Кушнарьова, у своїх нечисленних коментарях висловлює незгоду з попередніми висновками слідчих. Принаймні, син Андрій сумнівається, що його батько був поранений кулею, яка зрикошетила.

Завтра, у четвер, 17 січня, у Харкові пройдуть заходи з нагоди річниці смерті Є.Кушнарьова. Очікується також приїзд до міста ліреда Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності». Згідно з офіційною інформацією прокурора області Василя СИНЧУКА Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливського карабіна, який здійснив помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ. У грудні 2007 р. В.СИНЧУК заявив, що розслідування у справі про загибель Є. Кушнарьова завершено.