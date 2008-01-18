Добкін відповість за тих, хто його «приручив» - експерти

Харків. 18 січня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що за всі фінансові, управлінські та політичні афери секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА відповідатиме особисто міський голова Михайло ДОБКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Ні для кого не є секретом, що зараз Харковом реально керує секретар міськради Геннадій КЕРНЕС, а мер Михайло ДОБКІН є лише його публічним прикриттям, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. - Водночас ДОБКІН повинен розуміти, що за всі сумнівні афери КЕРНЕСА відповідатиме публічний політик - міський голова Харкова. Так само треба розуміти, що ДОБКІН є особою всенародно обраною, тоді як повноваження секретаря міськради були видані КЕРНЕСУ обмеженою кількістю депутатів міськради».

На думку експерта, саме КЕРНЕС є найбільш небезпечним опонентом для ДОБКІНА: «Секретар міської ради є найзавзятішим нинішнім ворогом міського голови – ні САЛИГІН (голова Харківської облради – УНІАН), що претендує на роль кандидата від Партії регіонів, ні ФЕЛЬДМАН (народний депутат від БЮТ), що є найвірогіднішим кандидатом від опозиції, не наносять ДОБКІНУ таких електоральних втрат, як деструктивна діяльність КЕРНЕСА».