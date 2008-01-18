Гавриша підсадили до Богатирьової

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Харків. 18 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив харків’янина Степана ГАВРИША на посаду першого заступника cекретаря Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Іншим указом С.ГАВРИША звільнено з посади радника Президента України. Також В.ЮЩЕНКО підписав указ про те, що указ Президента України від 3 травня 2007 року №373 «Про призначення С.ГАВРИША суддею Конституційного Суду України» втратив чинність.

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